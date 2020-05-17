الهند تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم، قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ليرتفع عددها إلى حوالي 5 آلاف، مقابل 3.9 ألف خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90927 مصابا.

وقالت الصحة الهندية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن معدل الوفيات شهد ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103 حالات حسب الإحصائية الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872.

وأضافت الوزارة أنه تماثل للشفاء حوالي 34108 أشخاص، بزيادة 3956 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 مارس، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 مايو، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، خاصة في المناطق الأقل إصابة بالفيروس.