رئيس جهاز التعمير يتابع أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي لدمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال تنفيذ عملية رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ2) بطول 820 مترا وعرض 85 مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذه العملية تشمل تنفيذ البوابة الغربية، تنفيذ الطريق، تنفيذ ميدان، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (33 مليون) وأمر رئيس الجهاز على الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بالبرنامج الزمني المقدمة منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.