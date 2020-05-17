مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية قادمة من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات طيران استثنائية تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية، قادمين من مطار الكويت، على متنها نحو 480 مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن رحلات طيران الجزيرة الثلاث وصلت إلى المطار قادمة من الكويت، وعلى متنهم 480 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 2، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي فحوصات طبية عليهم داخل صالة الوصول.

وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.