"الزملوط" يعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المحافظ، إن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم 43 حالة وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 20 حالة.

وأضاف المحافظ، أنه جري انتهاء مدة العزل المنزلي لـ١٢٤ مواطن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وأنه يجري الاستعداد لاستقبال قافلة صندوق تحيا مصر "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمتضررين اقتصادياَ من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أنه يناشد المواطنين توخي الحذر خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وضرورة مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.