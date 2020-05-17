مقتل شخصين قرب نقاط مراقبة حظر التجوال في الخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم، أنّ أحد جنودها أطلق النار على مواطنين اثنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض، للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في الخرطوم.

وقال العميد، عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان له: "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، أعربت كشة (عربة تكتك) مسرعة دون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أنّه "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنّه جرى نقل المصابَين إلى المستشفى حيث توفيا.

وحسب البيان، فالحادث وقع في "تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز" في حي شعبي على بعد نحو 3 كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في الساعة التاسعة مساء السبت.

وأعرب البيان عن "أسف القوات المسلحة لوقوع هذا الحادث الأليم"، مؤكدا أنّ "الأخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب، ولا كبير على القانون"، وأنّه "تم التحفظ على الفرد (العسكري) وفتح بلاغ بالحادث".

ووعد "باتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل العدالة للجميع"، داعيا المواطنين للتقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجول المفروض في الخرطوم منذ أواسط أبريل.

وسجلت السودان منذ منتصف مارس حتى أمس السبت 2289 إصابة بفيروس كورونا، بينها 97 حالة وفاة.