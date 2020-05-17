صور.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار على مصر حتى الثلاثاء

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أن من المتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء من اليوم وحى الثلاثاء المقبل.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الثلاثاء المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 17 مايو

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على شمال ووسط الصعيد، والوادي الجديد، وجنوب سيناء وخليج السويس..

خريطة سقوط الأمطار غدا 18 مايو

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من سواحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد، والوادي الجديد.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 19 مايو

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من جنوب سيناء والوادي الجديد.

ونوه المركز بأن على المواطنين توخي الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على جنوب سيناء الوادي الجديد، وصعيد مصر.