إزالة 54 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس السبت، في إزالة 54 حالة تعد بالبناء، منها 24 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 2355 مترا مربعا، و11 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية خاصة على مساحة 1443 مترا مربعا، و19 حاله تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1979 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2564 حالة إزالة مباني بمساحة 358421 مترا مربعا.