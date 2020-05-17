إزالة 54 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
12:48 م | الأحد 17 مايو 2020
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس السبت، في إزالة 54 حالة تعد بالبناء، منها 24 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 2355 مترا مربعا، و11 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية خاصة على مساحة 1443 مترا مربعا، و19 حاله تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1979 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2564 حالة إزالة مباني بمساحة 358421 مترا مربعا.