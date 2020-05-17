عاجل.. ظهور حالتي إصابة بكورونا بين سائقي مترو الأنفاق بالخط الأول

أكد أحد سائقي الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق بالخط الأول، طلب عدم ذكر اسمه، ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين السائقين بالخط الأول للمترو"المرج - حلوان"، مشيرا إلى أنه جرى عزلهما فورا في منزليهما.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن السائق الأول يدعى خالد شعبان مقيم في حدائق حلوان، والثاني طاهر عبدالرحمن مقيم في شبين القناطر، مشيرا إلى أن عينات المسح ظهرت إيجابية وجرى عزلهما في منزليهما، لحين التواصل مع أحد مستشفيات العزل لنقلهم إليها.

وأضاف المصدر أن شركة المترو لم تجر مسحا شاملا لجميع سائقي الخط الأول للمترو المخالطين، مطالبا الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بالتدخل السريع لإجراء مسحة للسائقين المخالطين للحالات المصابة.

وأكد أن حركة سير القطارات على الخط الأول لم تتأثر، مشيرا إلى أن الحالتين المصابتين بفيروس كورونا معزولين في منزليهما منذ 10 أيام تقريبا.