بسبب كورونا.. الهند تتجه لخصخصة شركات حكومية

قالت الهند، اليوم، إنها ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، وسط ركود اقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، إنه سيجري أيضا إعلان قائمة بالقطاعات الاستراتيجية التي لن يظل بها سوى شركة واحدة إلى أربع شركات للقطاع العام، في إطار إجراءات لتنشيط الاقتصاد.

وتابعت أن الديون التي تراكمت على الشركات بسبب فيروس كورونا، لن تعامل معاملة التخلف عن السداد بموجب قانون الإفلاس.

وقال محللون لدى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في 8 مايو، إن تأثير تفشي فيروس كورونا سيفاقم التباطؤ الملموس في نمو اقتصاد الهند، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة صفر بالمئة في السنة المالية الحالية.

وقالت الوكالة إنها تتوقع ألا تشهد الهند نموا في السنة المالية 2021 وأن تنتعش مجددا إلى نمو 6.6 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، فيما من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقارنة مع تقدير بالميزانية عند 3.5 بالمئة.