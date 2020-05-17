أطباء التكليف يطالبون رئيس الوزراء بلقاء عاجل لعرض أزمتهم مع الصحة

خاطب أطباء التكليف دفعة مارس 2020، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، للمطالبة بعقد لقاء معه سواء كان بمقر مجلس الوزراء أو عن طريق تقنية اجتماع الفيديو عن طريق الانترنت تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي، وذلك لعرض مشاكلهم في التكليف بناءا على النظام الجديد الذي أقرته وزارة الصحة.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد،،

نتقدم لسيادتكم بخالص التحيات لجهودكم في مجابهة ظرف الوباء الحالي، سائلين الله لكم وللحكومة التوفيق والسداد نحيط سيادتكم علمًا بأننا نحن أطباء تكليف مارس 2020 -وعددنا حوالي 7 آلاف طبيب- ممتنعون عن التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة ونطالب بعودتنا لنظام التكليف المتعارف عليه لسنوات وألا تتم تجربة نظام تكليف مستحدث تم إثبات وجود عيوب هيكلية واضحة به عند تجربته على 800 طبيب. ونطالب وبشكل عاجل بعقد مقابلة بين سيادتكم وممثلي الدفعة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020 على النحو الذي ترتئيه سيادتكم سواء كان بمقر مجلس الوزراء أو عن طريق تقنية اجتماع الفيديو عن طريق الانترنت تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي من شأن هذه المقابلة أن تنهي الأزمة التي استمرت لشهرين، ونحن نطلب عقد هذا اللقاء لقناعتنا التامة بقدرة سيادتكم على حل الأزمة، في ظل عدم استجابة مسؤولي وزارة الصحة لنا طيلة الأشهر الماضية، الأمر الذي فاقم الوضع. إن حل هذه الأزمة سيؤدي لضم 7 آلاف طبيب تكليف شاب فورا للمنظومة الصحية، حيث نؤكد أننا لسنا رافضين للحلول، بل كنا المبادرين دوما لحل الأزمة قبل تشكلها، خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، لإيماننا أن قطاع الصحة في حاجة إلى كل طبيب وطبيبة في هذه الظروف. لذا نرجو من سيادتكم الاستجابة وعقد اللقاء في القريب العاجل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.