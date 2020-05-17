جونسون يقر بوجود شعور عام بالإحباط من إجراءات تخفيف العزل

أقرّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن هناك شعورا عاما بالإحباط من الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وبينما أظهر استطلاع أجرته صحيفة "أوبزرفر" تزايد عدم الرضا على تعامل جونسون مع الأزمة، كتب رئيس الوزراء في صحيفة ميل أون صنداي: "أدرك أن الناس سيشعرون بالإحباط من بعض القواعد الجديدة"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

بدأت الحكومة، الأربعاء الماضي، في تخفيف تدريجي للقيود بتشجيع من لا يستطيعون العمل من منازلهم على العودة إلى وظائفهم، مع تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن.

ولا تنطبق التغييرات على أقاليم اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، التي لم تخفف حكوماتها شبه المستقلة من الإغلاق.