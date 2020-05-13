بريطانيا: وفاة 144 عاملا و131 موظفا في الرعاية الطبية بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وفاة 144 عاملا و131 موظفا في الرعاية الطبية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بدء الأزمة حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وحذر وزير الصحة في بريطانيا مات هانكوك، أمس الثلاثاء، مواطني بلاده من أنهم لن يستطيعوا السفر هذا الصيف بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد.

وقال هانكوك، في تصريحات نشرتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أمس الثلاثاء، إن التحذير من السفر "أمر واقع" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الوزير البريطاني، في رده على سؤال حول "إلغاء السفر خلال إجازات الصيف" العام الحالي، أنه "من المتوقع فعلا أن تكون هذه هي الحالة" في إشارة خاصة بالجولات السياحية التي يعمل البريطانيون عليها كل فصل صيف.