صور.. صوامع الدقهلية تستقبل 171 ألف طن قمح خلال 32 يوما

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توريد نحو 171 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك خلال 32 يوما.

وقال محافظ الدقهلية، إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا ويبلغ متوسط توريد الفدان طن.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.

وأوضح مختار، أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري مع أي مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين، مؤكدا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، أنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 171013 طنا، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك إلى 3 جهات مسوقة، فتم توريد 36 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، 109 آلاف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، 25 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري مشيرا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 32 يوما.