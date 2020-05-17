تعرف على طريقة توصيل الكهرباء لمشروعك

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض المعلومات المهمة، التي يجب على المشترك اتباعها لتوصيل تغذية كهربائية للمشروع الاستثماري الخاص به على الجهدين المتوسط والمنخفض.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، أبرز هذه المعلومات، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخطوات الواجب اتباعها لتوصيل تغذية كهربائية لمشروع استثماري

لتوصيل تغذية كهربائية للمشروع الاستثماري الخاص به على الجهدين المتوسط والمنخفض يجب اتباع التالي:

أولا المرفقات المطلوبة

ـ سند حيازة المكان محل المشروع.

ـ رخصة مزاولة النشاط.

ـ موافقة الجهة الإدارية المختصة على تغذية المشروع بالكهرباء.

ـ السجل التجاري/ الصناعي.

ـ خريطة مساحية بمقياس رسم 25000:1 مبين عليها موقع المشروع.

ـ خريطة بالمخطط العام للمشروع بمقياس رسم 2500:1 مبين عليها مكونات المشروع وأماكن غرف الكهرباء داخل نطاق المشروع.

ثانيا: المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات على الجهدين المتوسط والمنخفض

- يتم استيفاء المستندات التالية أو صورة طبق الأصل وذلك طبقا لما يتطلبه تنفيذ المشروع.

ـ إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

ـ تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات واعادة الشيء لأصله.

ـ تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

ـ موافقة وزارة الموارد المائية والري علي تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

ـ إيصال سداد قيمة توصيل التغذية الكهربائية.