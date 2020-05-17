استمرار أعمال النظافة وإصلاح خطوط مياه الشرب بمدينة القنطرة شرق

واصلت الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق أعمال النظافة وتطهير الشوارع والميادين والقرى بجميع قطاعات المدينة للوقاية من كورونا.

وأعلن اللواء عمر إدريس رئيس المركز والمدينة، عن مواصلة أعمال النظافة بالمدينة القديمة والجديدة ورفع المخلفات والقمامة وكذلك اعمال إصلاح كسور خط مياه الشرب بشارع أسيوط وشارع الاستقلال وتسليك مطابق الصرف الصحي بمنطقة سوق الأربعاء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأيضا تفقد سوق الأربعاء، والتأكد من عدم وجود زحام به ونظافة السوق.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، للجهاز التنفيذي بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة بجميع القطاعات الخدمية التي تمس المواطن والعمل علي تعظيم الإمكانيات المتاحة

وأشار إدريس، إلى أن قسم الكهرباء استكمل أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالفترة الصباحية ومساء وإضاءة الأعمدة وصيانة الخلايا، واستكمل قسم الحدائق والمتنزهات أعمال الصيانة للمتنزهات والمسطحات الخضراء وصيانة شبكات ري المسطحات وتهذيب الأشجار، وتم إزالة الإشغالات من أمام المحلات وفتح الأرصفة للمشاة، وأشرف على هذه الأعمال أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة والمهندس محمد علي سكرتير المركز والمدينة.

صور

جانب من الأعمال