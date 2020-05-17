صوامع المنيا تستقبل 210 ألف طن من الأقماح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم السبت، إلى 210983 طنا و119 كيلو جرام، بنطاق دائرة المحافظة، من خلال البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف أبريل الماضي.

ووجه المحافظ، بضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.