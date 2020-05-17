صحة النواب: قانون الوقاية من الأمراض المعدية يطور قدرة "الصحة" على مواجهة الأمراض

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ البرلمان بعد موافقته على مسودة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، أحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة العامة المقبلة.

وأضاف العماري، لـ"الوطن"، أنّ مشروع القانون يجيز لوزير الصحة بقرار منه، أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، ويفرض غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، على كل من خالف حكم استخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

وتابع أنّ الهدف من مشروع القانون، تطوير قدرة السلطات الصحية على مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض، بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا في جميع دول العالم ومنها مصر.

وأكد العماري أنّ مشروع القانون يمنح وزارة الصحة صلاحيات جديدة، تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص على تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

وبحسب الأرقام الرسمية، وصل إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا إلى 11719 شخصا حتى أمس السبت، بينها 2950 حالة تعافت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالات وفاة لمصريين وأجانب.