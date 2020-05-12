"اتحاد البنوك": الموظفون والعملاء مجبرين على ارتداء الكمامات

أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن اتحاد البنوك، قرر إلزام عملاء البنوك والمترددين على فروعها، بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة"، قبل دخول فروع البنوك، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "مفيش عميل هيدخل البنك، إلا وهو لابس الكمامة، حفاظًا عليه وعلى الموظفين".

وأشار، إلى أن الموظفين في البنوك والعملاء، مجبرين على ارتداء الكمامات، مؤكدًا أن البنوك المصرية، قدمت العديد من المبادرات والتمويلات بأسعار فائدة بسيطة، مع تأجيل الأقساط.

وواصل: "قرار التأجيل يتضمن الإعفاء من الغرامات أو المصاريف الإدارية مع بقاء الفائدة، وسيتم ترحيل الأقساط التي تم تأجيلها بعد نهاية القرض، كفوائد زائدة تسدد بأقساط أيضًا".