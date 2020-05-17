"تعليم الدقهلية": تسليم الأبحاث مستمر حتى الاثنين ورقيا أو إلكترونيا

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على أحقية الطالب أو ولي الأمر في رفع المشروع البحثي على منصة "إدمودو" الإلكترونية طوال الفترة التي حددتها الوزارة، بالإضافة إلي إمكانية تسلم المشروع ورقيا في المدارس، ولهم مطلق الحرية في اختيار الطريقة التي يسلموا بها البحث" إلكترونيا أو ورقيا".

وتابع علي عبد الرؤوف اليوم إجراءات تسلم المدارس للمشروعات البحثية من الطلاب وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، والذي بدأ منذ يوم السبت الماضي الموافق 9 مايو ويستمر حتى الاثنين 18 من نفس الشهر.

وشدد عبد الرؤوف أثناء متابعته مدرسة ناصر الرسمية للغات على ضرورة إتباع التعليمات بجميع المدارس واللجان القائمة على استلام المشروعات البحثية بضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، من حيث تطهير وتعقيم المدارس، والحفاظ على مسافات مناسبة بين الأفراد وارتداء الكمامات والقفازات للحفاظ على سلامة العاملين باللجان والطلاب وأولياء أمورهم.

وطالب بالالتزام التام بكافة التعليمات التي أصدرها الوزير لآلية التسليم الممثلة في التسلم من أي طالب أو ولي أمر يرغب بالتسليم الورقي، وذلك بوضع المشروع البحثي بمظروف أبيض مدون عليه الرقم التعريفي للطالب مرفق به الرمز الخاص بصفه الدراسي.