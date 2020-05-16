تعليم الوادي الجديد: 98.6%؜ من طلاب المحافظة انتهوا من تسليم الأبحاث

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجدبد، اليوم السبت، أن 98.6%؜ من الطلاب والطالبات انتهوا من تسليم المشروعات البحثية.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، إن المدارس مستمرة في استلام باقي الأبحاث من الطلاب لمدة يومين آخرين عقب قرار الوزير بمد مدة تسليم الأبحاث حتى الاثنين الموافق 18/5/2020، إلكترونيا أو ورقيا بالمدارس، وفق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا وضمان سلامة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي.

وأضاف "ميرغني"، أنه يتابع إجراءات تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس المحافظة، مشددا على تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وارتداء الكمامات والقفازات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الجميع.