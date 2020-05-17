نشرة أخبار تركيا.. ضابط يهين مواطنا وأم تتضور جوعا في شوارع إسطنبول

أصيب 8 عاملين بمركز خدمة مؤسسة التوظيف في منطقة إيناجول التركية بفيروس كورونا المستجد، بينما جرى فرض العزل الصحي للعاملين بالمركز، وعددهم 25 شخصا في منازلهم.

إصابة 37 شخصا بفيروس كورونا في مولد ديني

في منطقة ياني شاهير في ديار بكر، نظم بعض الأشخاص مولدا دينيا انتقل على أثره عدوى فيروس كورونا بين الحاضرين، حيث جرى إصابة 37 شخصًا، من بينهم 9 أطفال، بفيروس التاجي ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الضحايا اكتشفوا إصابتهم بالفيروس، بعد حضورهم أحد الموالد في منطقة ياني شاهير قبل 10 أيام.

وكانت فرق مكافحة العدوى تواصلت مع هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم، وأجرت تحاليل فيروس كورونا لهم، أثبتت إصابة 36 شخصا بفيروس كورونا من بينهم 9 أطفال.

شرطي يعتدي على مواطن في الشارع

بدأت أحداث الواقعة، عندما جمعت الشرطة المدنية بيانات العامة في محافظة باتمان التركية، حيث طلب أحد المواطنين من الشرطي إظهار هويتة للتأكد من كونه ضابط شرطة، بعد أن أمره الأخير بإخراج بطاقة هويته فحدثت مشادة بين الطرفين، ليقوم الضابط بإهانة المواطن محاولا تقييده بالكلبش وربط فمه.

وثق المواطنون في محيط الواقعة، هذه المشاهد بكاميرات الهاتف تظهر الشرطي يحاول مهاجمة المواطن وتقييده وهو يصرخ قائلاً: "يا حيوان ليس من أجل الكمامة ولكن عندما يطلب منك الشرطي هويتك تعطيها"، رداً على المواطن الذي اعتراض على تصرف الشرطي، قائلاً "هل ستقيدني بالكلبش من أجل كمامة".

بينما حاول الشرطي اعتقال المواطن، ذكره المواطنون بأننا في شهر رمضان، ليرد قائلاً: "لا يوجد رمضان عندنا، رمضان ليس لنا، رمضان ليس لنا".

زيادة جديدة لأسعار الوقود في تركيا

بحسب المعلومات الواردة من مسؤولي قطاع الوقود في تركيا، من المتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود بقيمة 13 قرشاً لسعر لتر البنزين و8 قروش لسعر لتر السولار، اعتبارًا من مساء الإثنين المقبل.

فمن المتوقع حدوث هذه الزيادة في أسعار الوقود، بسبب التقلبات في سعر الدولار وأسعار النفط.

وفقًا للمعلومات التي شاركها مصادر من قطاع الوقود في تركيا مع صحيفة سوزجو، فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة بقيمة 13 قرشاً للبنزين و11 قرشاً للسولار، بدءًا من منتصف ليل يوم الإثنين 18 مايو.

اعتبارًا من 16 مايو، كانت أسعار الوقود على النحو التالي.. 5.55 ليرة للتر البنزين في إسطنبول و5.64 ليرة في أنقرة وفي إزمير 5.67 ليرة. أما سعر السولار 5.36 ليرة في إسطنبول، و5.40 ليرة في أنقرة، و5.44 ليرة في إزمير.

فيديو لأم تعاني الجوع في شوارع تركيا يلهب مواقع التواصل

في الأيام الأخيرة الماضية، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة تركية خرجت في منتصف الليل مع أبنائها تنادي فى الشوارع "أريد أن اشتري طعاماً".

كان للفيديو ردة فعل كبيرة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وقال ملتقطو الفيديو إن هذه المشاهد صورت في منطقة باكيركوي بإسطنبول، لإحدى الأمهات تسير في الشوارع ليلاً تعاني الجوع وتنادي "لأشترى الطعام" أو "أريد أن اشتري الطعام".

بينما أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، حملة للعثور على تلك المرأة وتقديم المساعدة لها.

زحام في شواطىء تركيا رغم كورونا

في الأيام الخمسة الماضية ، دخلت 72 ألفًا و660 سيارة إلى منطقة كوش أضاسي بمحافظة أيضن. ويذكر أن المنطقة قد امتلئت بالمصيفين بالتزامن مع درجات الحرارة المرتفعة ووجود حظر تجول مستمر في المدن الكبرى في تركيا.

وفقا للبيان الذي نشر على موقع بلدية كوش أضاسى، فقد دخلت 72 ألف و660 سيارة إلى المنطقة في 5 أيام. ووفقًا لبيانات كاميرات المراقبة التابعة لمديرية أمن البلدية فإنه مابين 11-15 من مايو قد عبرت 11 ألفا و467 سيارة إلى منطقة كوش أضاسى من ناحية سلجوق، و61 ألفا و193 سيارة من ناحية سوكا، ليكون الإجمالي 72 ألف و660.

41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة التركية المتعلق بفيروس كورونا، كشف وزير الصحة التركي فخرالدين كوجا عن 41 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في تركيا حتى الآن إلى 4 آلاف و96 شخصا.

بينما جرى عمل 42 ألفا و236 اختبارا، كان من بينها 1610 حالة إيجابية للإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 148 ألفا و67 حالة إصابة.

بينما جاء في البيان أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 906 مرضى، لافتا إلى أن عدد المرضى الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي 474 شخص.