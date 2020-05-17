نتنياهو أمام الكنيست: سيكون لإسرائيل حكومة وحدة وطنية اليوم

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومة الوحدة الجديدة التي شكلها إلى الكنيست، اليوم، لينهي الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام بينما يستعد للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع لاتهامات تتعلق بالفساد.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي، على تشكيل حكومة الوحدة التي سيتقاسم فيها السلطة مع منافسه السابق بيني غانتس، قائلا قبل وقت قصير من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

ونفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات قانونية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع بيني جانتس، منافسه الانتخابي السابق المنتمي للوسط زعيم حزب أزرق أبيض، سيتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا ثم يسلم المنصب لغانتس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الوزراء الجدد سيؤدون، ظهر اليوم، تصريح الولاء في هيئة الكنيست، إذا لم يطرأ أي تغيير.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأنه "من المتوقع أن تحظى الحكومة بأغلبية ساحقة وتنطلق في طريقها، وذلك وسط انتقادات واسعة من أوساط المعارضة في اليمين واليسار التي ترى فيها تحالفا لهدر الأموال والتستر على قضايا فساد خاصة تلك التي تلاحق رئيسها بنيامن نتنياهو وأيضا توليفة هدفها الأساسي تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية".