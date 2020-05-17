الأورمان توزع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المنيا

وزعت جمعية الأورمان مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا، استكمالًا لمبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة ومساعدة تلك الأسر على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات الغذائية التي وفرها الصندوق وستقوم الأورمان بتوزيعها شملت 4 آلاف كرتونة مواد غذائية توزع على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع في قرى الشيخ مسعود والقايات والفلاح وعطف حيدر والمسيد مركز العدوة، والغز ومرزوق واشروبه وصفط ابوجرج مركز مطاى، والبيهو والاعتزاز ومنقطين والعور والصرمانى مركز سمالوط ، وزعبره مركز ديرمواس، وتنده وبني خالد مركز ملوي، وأنه جاري استكمال التوزيع لتمكن تلك الأسر من العيش في حياة كريمة خلال تلك الظروف.

أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تهدف لإغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي .

والجدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة ، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا.