لأول مرة.. جامعة النيل الأهلية في تصنيف US News  لعام 2020 للجامعات المصرية

أعلن الدكتور طارق خليل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية؛ أنه تم ادراج الجامعة لأول مرة في تصنيف US News لعام 2020 للجامعات المصرية؛ والذي يحوي داخله على 25 جامعة ومؤسسة تعليمية فقط تم تصنيفها من أكثر 60 مؤسسة تعليمية مصرية.

كما أعلن الدكتور طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية ؛ عن تصدر الجامعة أيضاً التصنيف رقم 10 في علوم الحاسب من أصل 64 جامعة في مصر.

الجدير بالذكر أن تصنيف US Newsهو واحد من أعرق وكالات التصنيف الجامعي في العالم ؛ ويقع المقر الرئيسي للشبكة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويهتم هذا التصنيف بكل المستجدات على الساحات السياسية والثقافية والرياضية بالاضافة إلى كل مستجدات التعليم، ويعتبر التصنيف المحلي والعالمي للجامعات الذي تقدمه شبكة US News هو أحد أهم الخدمات المتوفرة على الويب الخاص بالشبكة على الصعيد التعليمي.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية؛ إن تصنيف US News يعتمد بشكل أساسى على تقييم الجامعات بناءً على 13 مؤشر وهم : الشهرة البحثية عالمياً، الشهرة البحثية إقليمياً، المنشورات البحثية، الكتب، المؤتمرات، أثر الإقتباس، مجموع الإقتباسات، عدد المنشورات المصنفة ضمن الــ 10% الأكثر إقتباساً، نسبة المنشورات المصنفة ضمن الــ 10% الأكثر إقتباساً، التعاون الدولي (بالنسبة للدولة)، التعاون الدولي، عدد الأوراق البحثية الأكثر إقتباساً المصنفة ضمن الـ 10% الأكثر إقتباساً فى مجالاتها، نسبة المنشورات الكلية المصنفة ضمن أفضل 1% الأكثر إقتباساً.