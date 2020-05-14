صور وفيديو.. "الأرثوذكسية" تعلن عودة "القداسات" في كنائس المهجر بشروط

أعلنت بعض كنائس المهجر للأقباط الأرثوذكس، بدء عودة صلوات القداسات بالكنائس، بشروط صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الأنبا بيتر أسقف إيبارشية كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فيرجينيا للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية، عودة صلوات القداسات بكنائس الإيبارشية بإجراءات احترازية ابتداء من السبت المقبل، عدا كنائس ولاية كنتاكي التي ستعاود الفتح اعتبارا من 20 مايو.

وأكد الأسقف في بيان له، أنّ الكنائس سيقتصر فتحها على الصلوات فقط، أما الخدمات والأنشطة فتتم عن طريق التواصل عن بعد عبر "الإنترنت".

وقال الأسقف في التعليمات بشأن ترتيبات فتح الكنائس مرة أخرى، إنّه سيتم إعطاء الأولوية والأهمية القصوى للوقاية الجسدية للكاهن والشمامسة والعائلات الحضور، وعلى كل كنيسة وضع خطة أساسها الالتزام واحترام التعليمات والقوانين المحلية للولاية، مثل الإجراءات الخاصة بتدابير التباعد الاجتماعي والمبادئ التوجيهية للنظافة العامة التي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضح الأنبا بيتر أنّ الحد الأقصى للحضور بالكنائس يختلف بين ولاية وأخرى، فالمسموح بحضورهم في كنائس ولاية كارولينا الشمالية 10 أشخاص، ومثلهم في كنائس ولاية كارولينا الجنوبية، وكذلك ولاية كنتاكي، بينما تحدد في كنائس ولاية فرجينيا حضور 30 شخصا.

ولفت إلى أنّ كل كاهن سيحدد جدول الخدمة ليناسب حجم الشعب والظروف المحلية وسيعين الكاهن يوما واحدا من كل أسبوع لكبار السن فقط، وسيتصل الكاهن بأفراد الشعب تباعا للاتفاق على اليوم المناسب لهم للحضور كعائلة، وإذا كان هذا الموعد لا يناسب الأسرة سيحدد الكاهن اختيار موعد آخر، مطالبا الأقباط بالالتزام بتلك المواعيد، لأن أبواب الكنيسة ستغلق لتجنب تجاوز العدد المحدد للحضور، كما طالبت بعدم الحضور للكنيسة دون ترتيب مع الكاهن.

وأضاف الأنبا بيتر، أنّه في حال عودة الحكومة المحلية، لإعادة فرض تحديد الإقامة أو إذا كشف تقييم الخطة عن فشلها أو عدم القدرة على العمل بها، سيتم وقف العمل بها فورا حتى زوال السبب.

وأعلن الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما وضواحيها بإيطاليا، عودة الكنائس لفتح أبوابها، ابتداءً من الإثنين المقبل، بمقتضى اتفاق بين الكنيسة والحكومة، على أن يتم التشديد على الالتزام بمجموعة اشتراطات صارمة في ظل انتشار فيروس كورونا.

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كما أعلن الأنبا بافلوس، أسقف اليونان، قواعد عودة فتح الكنائس مرة أخرى اعتبارا من الأحد المقبل، وأن هناك تفتيش من الحكومة على الكنائس سيتم للتأكد من تطبيق اشتراطات الوقاية من كورونا، وتوقيع عقوبات على المخالفين بمقدار 10 آلاف و500 يورو، وبينها عدم حضور أكثر من 50 شخصا للقداس.