تقدم تحاليل المخدرات وتحارب التدخين.. خدمات "سموم بنها الجامعي"

تعاني محافظة القليوبية من أزمة كبيرة خاصة بنقص وحدات السموم في الوقت الذي تبذل فيه جامعة بنها جهودا حثيثة لسد هذا العجز عن طريق وحدة المستشفى الجامعي التي تقدم خدمات علاج الإدمان وتحاليل المخدرات ومكافحة التدخين للراغبين من المواطنين بجانب إجراء تحاليل السموم والأمراض والمخدرات للطلاب الملتحقين بالجامعة والمدن الجامعية.

يقول الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إنه جرى افتتاح وتشغيل أول وحدة لعلاج التدخين والإدمان بالقليوبية مايو من العام الماضي تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتورة نيرمين عدلي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بطب بنها، مشيرا إلى أن الوحدة تعد الأولى من نوعها في محافظة القليوبية فهي أول عيادة متخصصة تضم نخبة من الأطباء والاستشاريين لعلاج التدخين والإدمان بمحافظة القليوبية حيث يتم العمل بها يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة مساء.

وأضاف القاضي أن مركز السموم ببنها الجامعي عقد عدة بروتوكولات مع وزارة الصحة لإجراء عدد من التحاليل الطبية لطلاب المدن الجامعية التابعين لجامعة بنها ليس فقط المخدرات ولكن التى تؤكد سلامة الكلى والقلب وغيرها من الأمور التى من شأنها أن نطمئن بها على صحة أبنائنا الطلاب.

الدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب بنها ومدير مركز السموم بالمستشفيات الجامعية ببنها قالت إنها تقدمت للجهات المختصة بالمحافظة بمشروع لإنشاء مركز متكامل لعلاج السموم ومكافحة الإدمان، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على إنشاء المركز على مستوى عالٍ طبقا للمواصفات العالمية لخدمة أهالى المحافظة الذين فى حاجة ماسة إلى هذا النوع من الخدمة الطبية كما أنه سيقدم هذه الخدمة الطبية المميزة لمحافظات الدلتا المجاورة.

وأضافت عدلي أن وحدة السموم بالمستشفى الجامعي تستقبل ما يقرب من 100 حالة أسبوعيا بمعدل 20 حالة يوميا تقريبا، موضحة أن أكثر حالات التسمم التي تستقبلها الوحدة تكون في الشتاء بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون حيث يجري إسعاف تلك الحالات عن طريق وضع المرضى على جهاز الأكسجين ومن ثم إعطاء محلول المانيتول والديكساميثازون وإجراء الأشعة المقطعية للمخ، وأوضحت أن أكثر الحالات التى يتم استقبالها في الشتاء.

أضافت أن الوحدة تقدم خدمات تحاليل المخدرات للجهات المختلفة والمواطنين الراغبين في التقدم لوظائف أو السفر للخارج من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا يوميا، كما تقدم الوحدة خدمات علاج مبادرة لتنمية وعي شباب وفتيات الجامعة بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع حيث نظم مجموعات طلابية ندوات تثقيفية بجميع الكليات للتعرف على أسباب الإدمان وطرق الوقاية والعلاج.