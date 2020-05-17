مدير عزل سموحة ينفي تسلق المصابين بكورونا لسور المدينة الجامعية

انتقد الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المدينة الجامعية بسموحة للعزل الصحي في الإسكندرية، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام نزلاء المدينة الجامعية من مصابي فيروس كورونا بتسلق السور، قائلاً: "كلام عاري تماما من الصحة والحقيقة".

وقال "ابراهيم"، أن ما أثير يطلق تحت بند مهاترات ولا يوجد لدى إدارة العزل الصحي وقت لتضعيه في الرد على مثل هذه المهاترات والشائعات التي تثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن سور المدينة الجامعية من الداخل ومن الخارج مؤمن ولا يوجد أحد من النزلاء يفعل ما يتم ترويجه، لافتاً إلى أن الشرطة متواجدة خارج الأسوار، بالإضافة إلى حظر تام أمام المدينة.

وطالب مروجي الشائعات، بضرورة الكف عن كل ما يتم ترويجه، قائلاً: "كفاية الضغط اللي عايشين فيه" مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي صفحة تنشر أكاذيب وافتراءات، وتضليل للرأي العام.