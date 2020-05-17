7.5 مليار جنيه حصيلة الجمارك في 4 مواني خلال أبريل الماضي

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بجمارك "الإسكندرية" و"الدخيلة" و"بورسعيد" و"السخنة"، خلال شهر أبريل الماضي، نحو 7.5 مليار جنيه، بناء على بيانات مصلحة الجمارك المصرية.

وقال بيان لوزارة المالية، اليوم الأحد، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقى تقريرا يوضح الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

وأشار التقرير، إلى الإفراج عن مشمول 10 آلاف و233 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "بورسعيد" و"السخنة"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: "القمح، البقوليات، الذرة، الثلاجات، المراوح، الأقمشة، الأخشاب، الخيوط، السيارات، قطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول"، خلال شهر أبريل الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "بورسعيد" و"السخنة"، بلغت 630 مليونًا و517 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و958 مليونًا و24 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك "بورسعيد" و"السخنة"، قامت بتصدير مشمول ألف و853 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من "المواد الغذائية، العصائر، الفواكه، المواد الخام الأولية، الرخام، الرمال، الفوسفات، والفايبر جلاس"، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و620 مليونًا و 626 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 14 مليونًا و608 آلاف جنيه.

كما تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرا الجمعة الماضي، من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى الإفراج عن مشمول 17 ألفًا و899 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "الإسكندرية" و"الدخيلة"، لأصناف متعددة منها السلع الاستراتيجية "اللحوم، القمح، الذرة، فول الصويا، السكر، الحديد، الكيماويات، السيارات، وقطع الغيار، وغيرها من البضائع" خلال شهر أبريل الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الإسكندرية" و"الدخيلة" بلغت 541 مليونًا و176 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 3 مليارات و354 مليونًا و45 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك "الإسكندرية" و"الدخيلة" قامت بتصدير مشمول 6 آلاف و880 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من "الأسمدة، الرخام، الأعلاف، الفوسفات السيراميك، السكر، والملابس" بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و 710 ملايين و 445 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و323 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الإسكندرية" و"الدخيلة" خلال شهر أبريل الماضي، حوالى 4 مليارات ومليون و721 ألف جنيه.