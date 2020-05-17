تضارب الأنباء حول فرار عناصر "داعش" من أحد السجون في ريف الحسكة

تضاربت الأنباء حول فرار عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من أحد السجون في ريف الحسكة والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت مصادر محلية أن عدداً من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي فروا اليوم من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية.

وأشارت المصادر لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إلى أن سبعة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي تمكنوا من الفرار من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي، موضحة أن مجموعات قسد أعلنت حالة الاستنفار بين صفوفها بحثاً عن الإرهابيين الفارين في المنطقة.

من جانبه، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، ما نقلته وكالة الأنباء السورية بشأن فرار عناصر داعش من سجون الحسكة

وقال المرصد السوري، إن عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفاع إلى 298 بينهم 17 طفلا دون سن الـ18.

ووقع في الثالث من الشهر الجاري عصيان في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة "قسد" والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات وترافق ذلك مع حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه وتحدثت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة حينها عن فرار عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري من السجن.

وأقدمت طائرة لقوات الاحتلال الأمريكية على احراق أكثر من 200 دونم من حقول القمح عبر رميها عددا من البالونات الحرارية فوق الأراضي الزراعية بريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وقالت مصادر أهلية في المنطقة إن طائرة أباتشي تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية قامت صباح اليوم برمي عدد من البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة قريبة من الأرض ما تسبب باندلاع عدد من الحرائق واحتراق أكثر من 200 دونم من الحقول المزروعة بالقمح في قرية عدلة بريف مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الأمريكية وأثناء طيرانها في المنطقة تقوم بتنفيذ تحليقات استفزازية حيث تقترب الى مسافات قريبة جدا من منازل الأهالي والحقول الزراعية ما يتسبب بحالات هلع وخوف ولا سيما لدى الأطفال.

وأنشأت قوات الاحتلال الأمريكية خلال وجودها غير الشرعي قواعد لها في مناطق عدة بالجزيرة السورية تقوم بإمدادها بالأسلحة والمعدات اللوجستية عبر المعابر غير الشرعية مع العراق لتعزيز وجودها وسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.

مقتل سوري جراء بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين ببلدة معان بريف

وقتل سوريا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة معان بريف حماة الشمالي الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن لغماً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر بمدني كان يقود جراراً زراعياً في بلدة معان بريف حماة الشمالي الشرقي ما تسبب باستشهاده.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها فيما يواصل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين الأهالي في مناطقهم وممتلكاتهم.