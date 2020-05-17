عاجل.. القوات المسلحة ترفع كفاءة 7 مدن جامعية

وجّهت القيادة العامة للقوات المسلحة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية، برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات، إذ جرى رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية، بجامعات: القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، المنصورة، قناة السويس، وأسيوط، لاستخدامها كأماكن حجر صحي لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حال تطلب الأمر ذلك.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة، أنّه جرى تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لواجهات المباني الخارجية والمداخل الرئيسية، وأعمال التنسيق الحضاري، ورفع كفاءة أماكن المبيتات والآثاث والمطابخ ودورات المياه، فضلا عن تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود القوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يكفل أمن وسلامة أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر.