عاجل.. الدولار يرتفع قرشين في جميع البنوك

ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى منذ 10 أسابيع بقيمة قرشين في عدد كبير من البنوك مقابل الجنيه.

وجاءت 6 بنوك الأعلى سعرًا للبيع وهي: "الأهلي الكويتي بيريوس- التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - التعمير والإسكان - قطر الوطني - المشرق"، ليباع بـ15.82 مقابل 15.80 جنيه.

وجاءت بنوك "المصرف العربي الدولي - الأهلي المصري - hsbc - الإسكندرية - مصر - كريدي أجريكول - بلوم - مصرف أبو ظبي الإسلامي - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة - الكويت الوطني - المصري لتنمية الصادرات - الاستثمار العربي - العقاري المصري العربي - الاهلي المتحد - التنمية الصناعية - أبو ظبي الأول"، الأقل سعرًا للبيع ليباع بـ15.80 مقابل 15.78 جنيه أمس.