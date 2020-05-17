ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل إلى 16607 حالات

سجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 4 وفيات جديدة وإصابة واحدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 271 وفاة و16607إصابات.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية قولها، إن من بين الإصابات يوجد 59 إصابة خطيرة، منها 48 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 12884 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها خلال شهر ماري الماضي