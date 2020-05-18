اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في إيطاليا تعاود إقامة القداسات

أعلنت بعض كنائس المهجر للأقباط الأرثوذكس، عن بدء عودة صلوات القداسات بالكنائس، وذلك بشروط صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفيما عاودت أمس الأحد، كنائس اليونان فتح أبوابها للمصلين من جديد بشرط حضور 59 شخصا فقط القداس الواحد بعد شهرين من التوقف بسبب الوقاية من فيروس كورونا، أعلن الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما وضواحيها للأقباط الأرثوذكس بإيطاليا، عودة الكنائس لفتح أبوابها، ابتداءً من اليوم الاثنين، بمقتضى اتفاق بين الكنيسة والحكومة، على أن يتم التشديد على الالتزام بمجموعة اشتراطات صارمة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال الأنبا برنابا، إنه سيتم توقيع عقوبات على الكاهن غير الملتزم باشتراطات الوقاية من كورونا وقد تصل إلى حد غلق الكنيسة، مشيرا إلى أن تلك الاشتراطات تتضمن النظافة الشخصية وتوافر المطهرات وإلزام المترددين على ارتداء الكمامات و"القفازات" الطبية، وإحضار اللفافات والمناديل وأدوات المياه الشخصية لكل شخص.

وأكد الأنبا برنابا، أنه من حق كاهن الكنيسة إخراج أي شخص غير ملتزم بالإجراءات الوقائية والتي تتضمن كذلك وجود مسافة متر على الأقل بين كل شخص والآخر، فضلا عن إجراء كشف على درجات الحرارة للقادمين للكنيسة، مع منع السلامات والقبولات.

ونصحت الكنيسة أي شخص يعاني من ارتفاع درجة حرارة أو كان مخالطا لشخص مريض بكورونا أو تردد على أي مستشفى بعدم القدوم للكنيسة.