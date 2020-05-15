الكنيسة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الدين المسيحي للمرحلة الابتدائية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة، لطلاب المرحلة الابتدائية.

واشترك في المسابقة فيها ما يزيد على 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة، إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وأعرب تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور رضا حجازي في دعم تنمية مادة التربية الدينية لتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب 1000معلم دين مسيحي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن الكنيسة ستتولى منح الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة الجوائز المالية المرصودة لها، لافتا إلى أنه ستعلن غدا السبت أسماء الفائزين بالمسابقة في المرحلة الإعدادية.

وأضاف حليم، أن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية في المرحلة الابتدائية هم:

١- كيرلس القس يوأنس - إدارة طوخ التعليمية، محافظة القليوبية.

٢- توماس سعد بباوي - إدارة سوهاج التعليمية، محافظة سوهاج.

٣- أنتوني نادر محروس- إدارة سوهاج التعليمية، محافظة سوهاج.

٤- كيرلس سامح مكرم - إدارة منيا القمح التعليمية، محافظة الشرقية.

٥- باتريك وائل الياس- ادارة المنيا التعليمية، محافظة المنيا.

٦- نورا أيمن إلياس - إدارة بنها التعليمية، محافظة القليوبية (خامس مكرر).

٧- ميريام أسامة فوزي حلمي - إدارة مغاعة التعليمية، محافظة المنيا - الأول، وافدين.

٨- بسنت سامح منصور - إدارة وسط التعليمية، محافظة الأسكندرية - أول، مكفوفين.

٩- يوسف نادر سعد - إدارة قطور التعليمية، محافظة الغربية - أول، دمج

١٠- كيرلس عيسى وديع حنا - إدارة الفيوم التعليمية، محافظة الفيوم - ثاني دمج.