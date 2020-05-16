الكنيسة تعلن أسماء الفائزين بالمرحلة الإعدادية بمسابقة الدين المسيحي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، أسماء الفائزين بالمرحلة الإعدادية في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واشترك في المسابقة فيها ما يزيد عن 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وأعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائبه الدكتور رضا حجازي، في دعم تنمية مادة التربية الدينية لتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة، والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب 1000 معلم دين مسيحي.

وتتولى الكنيسة القبطية منح الفائزين بالمراكز الأولى بها الجوائز المالية المرصودة لها.

وأعلنت أسماء الفائزين بالمرحلة الإعدادية بالمسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية، وهم:

أول مكرر جون هاني يعقوب، المنيا، مغاغة

أول مكرر شيري إبراهيم عربي، قنا، فرشوط

أول مكرر فيرينا نبيل متى فرنسيس، السويس، جنوب سيناء

أول مكرر فيرينا القس بيمن القمص أنطون، بني سويف، ببا

أول مكرر كارين بيتر فيكتور، سوهاج، أخميم

أول مكرر ميرنا نادر فكري، الغربية، السنطة

أول مكرر هدرا روماني غطاس، أسوان، أسوان

أول وافدين جورج أسامة فوزي حلمي، المنيا، مغاغة

أول دمج شادي شاكر مكاري، الجيزة، أكتوبر

ثاني دمج سامي يوسف سامي نجيب، الشرقية، مشاول السوق

ثاني دمج بيشوي عاطف بطرس، السويس، جنوب السويس

أول مكفوفين بولا عماد ذكي مجلي، الفيوم، غرب

ثاني مكفوفين يوسف عادل بطرس خليل، القاهرة، الزيتون

ثالث مكفوفين ملاك ممدوح ملاك عياد، بني سويف، بني سويف