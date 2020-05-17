الأعلى للإعلام يرصد 130 ملاحظة في 25 مسلسلا بالأسبوع الثالث من رمضان

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 130 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال الأسبوع الثالث لعرضها في شهر رمضان.

ويعد هذا الرقم الأقل مقارنة بالأسبوع الأول 219 ملاحظة، والثاني 147 ملاحظة، ورصد التقرير الإحصائي للجنة الشاشات في رمضان 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا، عُرضت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، بواقع 219 ملاحظة فى الأسبوع الأول، و147 ملاحظة في الأسبوع الثاني، تشمل 4 مخالفات.

وأشار التقرير، إلى انخفاض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 28 في الأسبوع الثاني.

ووفقًا لما ورد في التقرير، من رصد للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، تبيّن وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلًا، وشملت الملاحظات ألفاظًا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر، ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أكبر عدد من معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، تليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، وجاءت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

وأوضح التقرير، أنّ المسلسلات خلت في الأسبوع الثاني من أي مشاهد تخالف معايير تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف.