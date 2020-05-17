الوزراء: تطبيق الحظر بعيد الفطر من الـ5 مساء.. ووقف جميع وسائل النقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه سيجرى فرض حظر التجوال بداية من الساعة الـ5 مساءً على حركة المواطنين، من يوم الأحد حتى الجمعة تزامنًا مع إجازة عيد الفطر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّه سيجرى إيقاف وسائل النقل الجماعي في الفترة المذكورة للحد من حركة المواطنين، وإيقاف أي حركة لأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.