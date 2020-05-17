مدبولي: فرض حظر التجوال أسبوعين من 8 مساء لـ6 صباحا بداية من 30 مايو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ لجنة أزمة فيروس كورونا توافقت على أنَّه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 سيتمّ فتح كل المحلات والمولات والخدمات المختلفة وفرض حظر تجوال لمدة أسبوعين ما بعد عيد الفطر اعتبارًا من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباح اليوم التالي.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.