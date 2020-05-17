الأعلى للإعلام يرصد 11 ملاحظة جديدة على "رامز مجنون رسمي"

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 11 ملاحظة على برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه رامز جلال على قناة "MBC مصر"، خلال عرضه بالأسبوع الثالث في شهر رمضان.

ويرتفع عدد مخالفات برنامج رامز في الأسابيع الثلاث الأولى إلى 53 ملاحظة، إذ رصد التقرير الذي حصلت عليه "الوطن" 42 ملاحظة لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، بواقع 30 ملاحظة في الأسبوع الأول لعرض البرنامج خلال شهر رمضان، وتبيّن من الرصد أنّ الملاحظات جاءت بواقع 19 لفظا متدنيا، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية، بينما تم رصد 12 ملاحظة في الأسبوع الثاني.

ورغم تأكيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّه لا سلطة له حتى الآن على قناة mbc مصر، تبيّن من تقرير الرصد الخاص بأول أسبوعين لشهر رمضان، أنّ لجانه الفنية رصدت 118 ملاحظة ومخالفة على 5 مسلسلات، إضافة إلى برنامج "رامز مجنون رسمي" بواقع 73 ملاحظة بالأسبوع الأول و45 ملاحظة بالأسبوع الثاني، لكن تم حذف برامج المقالب من إدراج ملاحظاتها في تقرير الرصد وبينها برنامج رامز.