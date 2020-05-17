البرلمان يحيل تعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية إلى "التشريعية"

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشتها.

وشملت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية، إلى لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية، ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إلى اللجنة التشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إدارة المخالفات، إلى لجنة الطاقة بالمجلس، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار صندوق السياحة والآثار، إلى لجنة برلمانية مشتركة من مكاتب لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة والطيران والخطة والموازنة للمناقشة.