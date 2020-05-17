البرلمان يناقش حزمة تشريعات اقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد قليل، عددا من مشروعات القوانين المهمة، والتي ترتبط بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

كما يواصل المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وكان المجلس انتهى في الجلسات العامة السابقة من مناقشة 50 مادة.