"مسنجر رومز" خدمة جديدة من فيسبوك لعقد الاجتماعات أون لاين..تعرف عليها

أعلنت شركة فيسبوك اليوم أن خدمتها الجديدة لمؤتمرات الفيديو (مسنجر رومز) Messenger Rooms أصبحت متاحةً للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد نحو عشرين يومًا من الإعلان عنها، وذلك في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن خدمة فيس بوك الجديدة.

- من خلال خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة اتخذت فيسبوك الخطوة الأولى لدمج خدمات التراسل الفوري التابعة لها، إذ إن الخدمة الجديدة لا تقتصر على مستخدمي تطبيق مسنجر فقط، بل يمكن لمستخدمي خدمتي إنستجرام، وواتساب الانضمام إلى المحادثات الجماعية المرئية.

- تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركًا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة (زووم) Zoom المنافسة.

- تمتاز خدمة (مسنجر رومز) بأنها تتيح لمستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدمي الشبكة من الانضمام إلى مكالمات الخدمة عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشاء حساب، على غرار الخدمات الأخرى. ولن يكون هناك حد أقصى لزمن المكالمات.

- بإطلاق خدمة (مسنجر رومز)، تنضم فيسبوك إلى العديد من الشركات التي تحث الخطى للهيمنة على سوق خدمات مؤتمرات الفيديو، بعد أن وجد ملايين الناس، المجبَرين على البقاء في منازلهم في جميع أنحاء العالم، أنفسهم فجأة معتمدين كليًا على الخدمات الرقمية للعمل، والدراسة، والحياة الاجتماعية.