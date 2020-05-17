مقبل: 21 إصابة بكورونا بين فريق مستشفى منية البكري الطبي

كشف الدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، عن انتشار فيروس كورونا في مستشفى منشية البكرى، والتي تعد أحد أكبر مستشفيات القاهرة، وتخدم قطاع كبير من المرضى.

وأضاف مقبل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لنقابة أطباء القاهرة، المنعقد "أونلاين"، أنّه جرى الاشتباه في إصابة طبيبة بها الأسبوع الماضي بكورونا، ثم بدأت تظهر الأعراض على عدة أفراد، حتى وصل عدد الإصابات إلى 21 حالة الخميس الماضي، بينهم أفراد يتعامل معهم الطاقم الطبي للمستشفى.

وتابع: "رغم ذلك فوجئ الأطباء بصدور قرار يوم الخميس بتحويلها إلى مستشفى عزل، دون الإعداد مسبق"، موضحا أنّ أطباء منشية البكري طالبوا بإجراء مسحات لهم، للحفاظ على الفريق الطبي، وعدم تحولهم إلى مصدر للعدوى.

واستطرد: "صدر قرار من وزارة الصحة تضمن عدم إجراء مسحات PCR للأطباء المخالطين لحالات الإصابة، ما يؤدي إلى خلق بؤر داخل المستشفيات، لذا لابد من التراجع عن القرار، وإجراء المسحات للأطباء المخالطين، وتوفير مستلزمات الحماية لهم.

وأكد أنّ عددا من الفرق الطبية بعدة مستشفيات، بينها: المطرية، الساحل، أحمد ماهر، زهراء الجامعي، عين شمس، منشية البكري، أصبح بينهم إصابات فعلية بالفيروس، ما يتطلب تخصيص مستشفى للفرق الطبية، وخاصة في القاهرة، نظرا لتزايد عدد الإصابات فيما بينهم خلال الفترة الماضية.