الحكومة تقر 15 إجراء احترازيا في عيد الفطر.. اعرفها

توقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنَّ يكون السبت المقبل موافقًا لوقفة عيد الفطر المبارك، قائلًا إن من المتوقع أن تكون إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء، وكانت وجهة النظر أن تتخذ الدولة إجراء يخص الأسبوع؛ للحد من التخالط والانتشار.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة الوزارية العليا أقرت عدة إجراءات من الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة من نهاية الأسبوع نفسه.

إجراءات الحكومة خلال إجازة عيد الفطر

ـ غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، خلال أسبوع عيد الفطر من الأحد حتى الجمعة.

ـ حظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، خلال إجازة عيد الفطر من الأحد حتى الجمعة.

ـ تعليق مواصلات النقل العام والجماعي خلال أسبوع العيد.

ـ إيقاف وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

ـ فرض حظر التجول لمدة أسبوعين بداية من السبت 30 مايو اعتبارا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا.

ـ يعاد فتح المحلات بدءا من يوم السبت 30 مايو حتى الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين.

ـ الإعلان عن العودة التدريجية للأنشطة الرياضية والنوادي اعتبارا من منتصف شهر يونيو.

- إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة وستكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط.

ـ عودة فتح المطاعم اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو بإجراءات احترازية.

ـ بدء مناقشة كيفية عودة إقامة الشعائر الدينية بدور العبادة اعتبارا من النصف الثاني من يونيو.

ـ عقد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو.

عقد امتحانات طلاب السنوات الأخيرة في الجامعات 1 يوليو.

ـ ارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

ـ التنسيق مع الصناعة على إنتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين.

ـ دراسة عودة الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.