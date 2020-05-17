رئيس الوزراء: بداية امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه جرى مناقشة الموعد الخاص بأداء امتحانات الثانوية العامة، الدبلومات الفنية، وامتحانات السنوات النهائية في الجامعات والمعاهد العليا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّه جرى التوافق على أن يكون موعد امتحان الثانوية العامة هو 21 يونيو، ما يعني تأجيلها أسبوعين عن الموعد الملعن سابقًا.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.