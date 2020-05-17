إصابة مواطن لبناني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن مواطنا أصيب في الجانب اللبناني بنيران الجيش بعدما قام بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وقد تم نقله للعلاج في المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية، رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه، يجتاز من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف البيان: "لقد أصيب المشتبه فيه بنيران قوات جيش الدفاع حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي. يتم التحقيق في ملابسات الحادث".