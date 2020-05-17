الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهره 41

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وبالنسبة لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة ليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في القاهرة والمحافظات

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة فالعظمى هي 41 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 43 والصغرى 26، وقنا العظمى 43 والصغرى 27، والأقصر العظمى 44 والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، تنتهي بحلول الثامن عشر من مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها انه من المتوقع أن، تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى غدا الأحد وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وكانت الهيئة أكدت، أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى لموجة شديدة الحرارة حتي 18 من مايو الجاري، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، وحتى الاثنين 18 مايو، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة .