بنك الطعام يشارك في توفير وجبات غذائية للعائدين من الخارج بالعزل الصحي

أعلن بنك الطعام المصري مشاركته في توفير الوجبات الغذائية للعالقين العائدين لمصر خلال فترة وجودهم بالعزل الصحي بالمدن الجامعية بـ8 محافظات، وهي القاهرة، حلوان، عين شمس، الغردقة، بنها، بني سويف، السادات، المنوفية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 9 مايو إلى 5 يونيو المقبل، بإجمالي عدد وجبات 116.423 وجبة.

من جانبه، قال محسن سرحان الرئيس التنفيذ لبنك الطعام: "يمر العالم أجمع بظروف استثنائية تتطلب مضاعفة جهود التضامن والتكافل، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ما دعانا في بنك الطعام المصري لتكثيف جهودنا في توفير احتياجات الأسر المصرية المستحقة التي تحتاج الي الطعام الأساسي، لنكون لهم سند وعون في هذه المحنة، وكان من الضروري ألا نتأخر عن دعم أهالينا من المصريين العالقين لقادمين من الخارج والذين يتم عزلهم فور وصولهم الي مصر بالمدن الجامعية ونزل الشباب، لنواصل دورنا في الإغاثة".

وأضاف محسن: "جرى التنسيق بشأن هذه المهمة، وبدأ بنك الطعام المصري توزيع الوجبات منذ يوم 9 مايو بعد الاطلاع على كشوفات تشمل عدد العالقين ومواعيد وصولهم إلى مصر، إضافة إلى الدول القادمين منها، ويهتم بنك الطعام المصري بتوفير وجبات متنوعة وصحية ومتكاملة العناصر الغذائية، يتم إعدادها وتعبئتها وتغليفها بإشراف من إدارة الجودة بالبنك وبتطبيق أسس الصحة العامة".

وكان بنك الطعام المصري أطلق مبادرة "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، في وقت مبكر نهاية مارس الماضي، لتساند جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب هذا الفيروس، واستمرارًا للدور الريادي في توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، وإيمانًا منه بحق كل إنسان في توفير احتياجه من الغذاء الكافي، فبنك الطعام المصري أول من تعاون مع الجمعيات الخيرية في محافظات مصر.