بنك الطعام المصري: نجحنا في توزيع خدماتنا لـ360 ألف أسرة خلال 20 يوما

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك قد نجح في توزيع خدمات متعدده على 360 ألف أسرة منذ 20 يوما وحتى الآن بكافة المحافظات المصرية: "ده 70% من الالتزام المبدئي اللي حطناه لنفسنا بنص مليون أسرة بالمرحلة الأولي".

وأضاف "سرحان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبالرغم من الضغط الشديد من قبل المواطنين على منظمات المجتمع المدني وبنك الطعام، غير أن وقوف الكثير من المواطنين بجانب البنك بالتبرعات والمجهودات دفع البنك للإعلان عن التزامات أخرى أكبر خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه وبالنسبة لقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة، فقد جرى التواصل مع وزارة التضامن بشأن 10 قرى مصرية في 10 محافظات هم بحاجة لمساعدات إغاثية ومنهم المعتمدية: "في نفس اليوم الساعة 8 الشاحنات بدأت تتحرك من بنك الطعام لـ10 محافظات وعليها 31 ألف مساعدة لأهالينا بالمحافظات، ونصيب المعتمدية منهم كان 10 الآف مساعدة وهنبدأ تسليمها للأهالي اليوم".

وأكد أن صناديق الإغاثة العاجلة تحتوى على كافة المواد الجافة التي تحتاجها اي أسرة مصرية لحين استقرار الأمور لديها.