زوجة "محصل النقل" المتوفى بكورونا تروي تفاصيل إصابته: بدأت بسخونة وصداع

قالت نجوى حسن، زوجة وليد عامر محصل هيئة النقل العام، المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا، إن زوجها اشتكى من أعراض "السخونة والصداع" بعد عودته من العمل بالهيئة، وعلى الفور توجهنا إلى عيادة أحد الأطباء حيث شخص حالته على أنها نزلة شعبية.

وأضافت أن طبيبا آخر شخص حالته على أنها نزلة شعبية إلا أن التشخيص الخاطئ من الأطباء وعدم استجابة الحالة لأي علاج دفعنا إلى التوجه إلى مستشفى الحميات بإمبابة و"أجرى الأطباء المسحة لزوجي وبعد انتظار 48 ساعة تبين إيجابية التحليل وتأكد إصابته بفيروس كورونا".

وتابعت نجوى لـ "الوطن" أن مستشفى الحميات أبلغت زوجها بعد تأكد إصابته بالذهاب إلى المنزل لحين توفير إسعاف مجهز لنقل الحالة إلى الحجر الصحي، وجاءت الإسعاف ونقلته إلى مستشفى حلوان إلا أن المستشفى أبلغت الإسعاف بعدم وجود سرير للحالة، وبعدها اتجهت الإسعاف إلى مستشفى قها للعزل.

ولفتت إلى أنها اتصلت بالخط الساخن 105 أكثر من مرة للتعاون مع الحالة وإيجاد سرير وتم الرد عليها بأنه جار التعامل مع الموقف.

وأشارت إلى أن زوجها مكث في الحجر الصحي 5 أيام وكان يعاني من "الزغطة"، لافتة إلى أن المستشفى التي نقل إليها زوجها نقل إليها أيضا 3 حالات من النقل العام، مؤكدة أنها كانت تتواصل مع زوجها يوميا للاطمئنان على حالته، وفي يوم الأربعاء الماضي تبين أن هاتفه مغلق وبعد عدة محاولات للاتصال بالمستشفى يوم الخميس أبلغها أحد الموظفين أن زوجها فارق الحياة.

وأوضحت أن وليد ترك 3 أطفال أكبرهم سنا لديه 8 أعوام، مؤكدة على أن كل أفراد الأسرة بصحة جيدة ولم يصابوا بهذا الوباء اللعين.